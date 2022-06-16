Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Сирия подтвердила руководству республики, что готова признать ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки еще ряд стран <...> Есть ряд иностранных государств, которые готовы признать нас», - сказал Пасечник на ПМЭФ-2022, подчеркнув, что это очень важно для региона.
Глава ДНР Денис Пушилин также не исключил возможность признания Сирией Донецкой Народной Республики.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил, что президент Сирии Башар Асад намерен дать МИД страны указание о начале процедуры официального признания ДНР и ЛНР.
Между тем, в Кремле позитивно оценили инициативу сирийского руководства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной Сирией.