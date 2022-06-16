Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР

«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки еще ряд стран <...> Есть ряд иностранных государств, которые готовы признать нас», - сказал Пасечник на ПМЭФ-2022, подчеркнув, что это очень важно для региона.