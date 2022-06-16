В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
53 минуты назад

Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР

Елена Прошина

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Сирия подтвердила руководству республики, что готова признать ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Пасечник заявил о готовности Сирии признать ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки еще ряд стран <...> Есть ряд иностранных государств, которые готовы признать нас», - сказал Пасечник на ПМЭФ-2022, подчеркнув, что это очень важно для региона.

Глава ДНР Денис Пушилин также не исключил возможность признания Сирией Донецкой Народной Республики.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил, что президент Сирии Башар Асад намерен дать МИД страны указание о начале процедуры официального признания ДНР и ЛНР.

Между тем, в Кремле позитивно оценили инициативу сирийского руководства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной Сирией.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Башар Асад,Дмитрий Саблин,Дмитрий Песков,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители