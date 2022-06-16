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35 минут назад

Песков прокомментировал визит Макрона, Драги и Шольца в Киев

Вечерняя Москваиещё 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. В ходе встречи европейские лидеры обсудят, в том числе вопрос Украинского зерна. Заявление журналистам Песков сделал в четверг, 16 июня.

— Ну, разумеется, тема зерна будет обсуждаться. Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях, наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счет они молчат, — сказал представитель Кремля.

Также Кремль надеется, что европейские лидеры на встрече не будут концентрировать обсуждение на накачивании Украины вооружением. По мнению Пескова, это продлит страдания людей, а президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно трезво взглянуть на ситуацию, цитирует представителя кремля РИА Новости.

Макрон и Шольц сделали первые заявления после прибытия на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал Киевский визит бесполезным.

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