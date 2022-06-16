Песков прокомментировал визит Макрона, Драги и Шольца в Киев

— Ну, разумеется, тема зерна будет обсуждаться. Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях, наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счет они молчат, — сказал представитель Кремля.