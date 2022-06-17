В Кремле оценили ход переговоров с Украиной

Российская сторона по-прежнему открыта к переговорному процессу по ситуации на Украине, несмотря на то что Киев прервал диалог с РФ еще в апреле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

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"Что касается положения дел на Украине, то мы знаем, что Россия открыта к переговорному процессу, президент Путин открыт к переговорному процессу", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, позиция России была подробно изложена и представлена украинской стороне. Кроме того, проект соглашения с Украиной, составленный с учетом этой позиции, был согласован на переговорах в Стамбуле.

"И с апреля украинская сторона ушла со связи по темам переговоров", – констатировал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к заключению соглашений с Украиной, если киевские власти продемонстрируют понимание их необходимости. При этом он отметил, что пока украинская сторона не проявила такого желания.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.