Мединский: Складывается ощущение, что «мир Украине не нужен»

«Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу», — заявил он.