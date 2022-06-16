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1 час назад

Мединский: Складывается ощущение, что «мир Украине не нужен»

Рамблер

Россия открыта к переговорам с Украиной, однако Киев все еще официально не ответил на согласованный переговорными группами проект мирного договора. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Мединский: Складывается ощущение, что «мир Украине не нужен»
Фото: ТАССТАСС

«Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу», — заявил он.

Мединский признался, что у него складывается ощущение, что «мир Украине не нужен». Он отметил, что вопросы о возможности возобновления переговоров следует адресовать Киеву, поскольку Россия открыта к переговорному процессу.

Также глава делегации выразил мнение, что на решение украинских властей взять паузу повлияли Пентагон и Госдеп США.

Политика,Владимир Мединский,Госдеп США,Пентагон,
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