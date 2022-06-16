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16 минут назад

Захарова: Новая военная помощь от США угрожает и Украине, и Европе

Елена Прошина

Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

Захарова: Новая военная помощь от США угрожает и Украине, и Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, это угроза всем. Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться еще долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный рынок"», — сказала она.

Напомним, что в рамках последнего пакета военной помощи США потратили 700 млн долларов. В него вошли ПТРК и гранатометы, буксируемые гаубицы М777, самоходки М109 и другие.

Кроме того, накануне министры обороны НАТО объявили о выделении Киеву нового вооружения. В частности, Германия передаст новые РСЗО MARS-II, противовоздушные комплексы IRIS-T и современную радиолокационную стацию.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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