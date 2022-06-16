В России оценили риски для Крымского моста из-за заявлений ВСУ

Крымский мост является стратегически важным объектом, для подрыва которого Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются дальнобойные ракеты, однако такое оружие у противника отсутствует. Так оценил риски для этого объекта инфраструктуры военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с агентством «Национальная служба новостей».

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Тем не менее, по его словам, риски для России из-за заявлений ВСУ все же остаются. «ВСУ могут организовать диверсию и на аэродромах, в том числе в аэропортах гражданского назначения. Поэтому сейчас весь Юг России закрыт для полетов», — заявил Сивков.

Он напомнил, что Москва не отвечает ударами по центру принятия решений в Киеве. По мнению эксперта, России стоит предотвращать удары украинской стороны по приграничным районам.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу Украины нанести удар по Крымскому мосту самоубийством.

Он также адресовал свое предупреждение о возможных последствиях западным странам, «если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие».