Результатом российской спецоперации на Украине должно стать освобождение от киевского режима «всех русских городов, включая Одессу.» Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин , передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений украинских силовиков.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Союзным силам противостоят вооруженные силы Украины, на стороне которых воюют иностранные наемники. Ряд западных стран поставляют Киеву оружие и военную технику.