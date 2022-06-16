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25 минут назад

Пушилин призвал освободить «все русские города Украины»

Парламентская газета

Результатом российской спецоперации на Украине должно стать освобождение от киевского режима «всех русских городов, включая Одессу.» Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА «Новости».

Пушилин призвал освободить «все русские города Украины»
Фото: пресс-служба Кремляпресс-служба Кремля

Он также подчеркнул, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений украинских силовиков.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Союзным силам противостоят вооруженные силы Украины, на стороне которых воюют иностранные наемники. Ряд западных стран поставляют Киеву оружие и военную технику.

Политика,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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