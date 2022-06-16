Медведев оценил визит европейских лидеров в Киев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Как сообщает РИА Новости, в Twitter он написал, что от этого визита «пользы ноль».
«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — написал он.
Напомним, что в четверг утром Макрон, Шольц и Драги прибыли с визитом в Киев.
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским европейские лидеры планируют обсудить продовольственную безопасность и поставки оружия.