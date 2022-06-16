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26 минут назад

Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть РФ, если не будут оформлены документы

ТАСС

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

МВД: граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть РФ
Фото: ТАССТАСС

В МВД отметили, что до настоящего времени продолжают действовать временные меры, в соответствии с указом президента РФ, по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством. "20 мая 2022 г. распоряжением правительства Российской Федерации № 1253-р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года", - сказали в пресс-центре.

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Заявление на временное проживание

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по истекшему сроку действия паспорта, для многих из них ограничен выезд за пределы России, сообщили в пресс-центре МВД.

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"Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы РФ.

Политика,Общество,МВД России,Правительство РФ,
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