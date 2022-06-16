Песков ответил на вопрос о ядерной войне

Отвечая на вопрос о возможности ядерной войны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не спрашивать об этом, пишет РИА «Новости».

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«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — заявил представитель Кремля.

В последнее время мировые политики стали все чаще говорить об угрозе ядерной войны. Это происходит на фоне спецоперации России на Украине и поставок Киеву западной военной техники.

По мнению главы МИД Германии Анналены Бербок, из-за происходящего на Украине угрозу ядерной войны нельзя исключать полностью. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что угроза ядерной войны «реальна» и ее недопустимость является принципиальной позицией России.