Косачев оценил возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Возможное вступление Украины в Европейский союз вызывает беспокойство. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью порталу «Известия».
«Я смотрю на эту перспективу [вступление Украины в состав ЕС] с большой обеспокоенностью в силу того, что в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся», — сообщил он.
Косачев пояснил, что изначально Европейский союз подразумевался, как интеграционная структура, но в настоящее время он превращается в организацию, которая «выходит за пределы своей компетенции». По его словам, ЕС пытается повлиять на процессы за пределами своей территории в пользу своих интересов, используя при этом силовой инструментарий — политический, экономический и в перспективе даже военный.
«Прием Киева в ЕС — это акция, продиктованная антироссийскими устремлениями», — уверен сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Затем заявки подали другие страны, которые тоже давно намеревались стать частью Европейского союза, — Молдавия и Грузия.
Еврокомиссия планирует опубликовать свою оценку перспектив Украины 17 июня.