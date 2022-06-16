Косачев оценил возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

«Я смотрю на эту перспективу [вступление Украины в состав ЕС] с большой обеспокоенностью в силу того, что в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся», — сообщил он.

Косачев пояснил, что изначально Европейский союз подразумевался, как интеграционная структура, но в настоящее время он превращается в организацию, которая «выходит за пределы своей компетенции». По его словам, ЕС пытается повлиять на процессы за пределами своей территории в пользу своих интересов, используя при этом силовой инструментарий — политический, экономический и в перспективе даже военный.