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20 минут назад

Косачев оценил возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Елена Прошина

Возможное вступление Украины в Европейский союз вызывает беспокойство. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью порталу «Известия».

Косачев оценил возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Фото: EPAEPA

«Я смотрю на эту перспективу [вступление Украины в состав ЕС] с большой обеспокоенностью в силу того, что в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся», — сообщил он.

Косачев пояснил, что изначально Европейский союз подразумевался, как интеграционная структура, но в настоящее время он превращается в организацию, которая «выходит за пределы своей компетенции». По его словам, ЕС пытается повлиять на процессы за пределами своей территории в пользу своих интересов, используя при этом силовой инструментарий — политический, экономический и в перспективе даже военный.

«Прием Киева в ЕС — это акция, продиктованная антироссийскими устремлениями», — уверен сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Затем заявки подали другие страны, которые тоже давно намеревались стать частью Европейского союза, — Молдавия и Грузия.

Еврокомиссия планирует опубликовать свою оценку перспектив Украины 17 июня.

Политика,Владимир Зеленский,Константин Косачев,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
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