Москва заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатического урегулирования, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев считает, что Польша начинает захват западной Украины

Секретарь Совбеза утверждает, что переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной, а причиной этого стали «деструктивные действия США, Англии и их союзников», передает «Интерфакс».