«Такой суровый приговор, как представляется, станет наглядным примером для всех других так называемых солдат удачи, которые воюют на стороне украинских неонацистов или только намереваются к ним присоединиться, потому что это — преступление против мирного населения Донбасса», — заявила Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).