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15 минут назад

Захарова: приговор трем иностранным наемникам в ДНР будет «примером для солдат удачи»

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что смертные приговоры трем иностранным наемникам, вынесенные верховным судом Донецкой народной республики, будут «примером для солдат удачи», сообщает ТАСС.

«Такой суровый приговор, как представляется, станет наглядным примером для всех других так называемых солдат удачи, которые воюют на стороне украинских неонацистов или только намереваются к ним присоединиться, потому что это — преступление против мирного населения Донбасса», — заявила Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены.

Так, в статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».

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Проект закона также предусматривает ужесточение нормы статьи 359 УК РФ («Наемничество»). Участие наемника в вооруженном конфликте будет грозить ему лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (в настоящее время 3-7 лет).

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