Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая.

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В ходе разговора Си Цзиньпин отметил, что несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Он также добавил, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности. Председатель КНР также заявил о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — сказал он.

Напомним, 15 июня лидер КНР отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.