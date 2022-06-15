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23 минуты назад

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Елена Прошина

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая.

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе разговора Си Цзиньпин отметил, что несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Он также добавил, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности. Председатель КНР также заявил о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — сказал он.

Напомним, 15 июня лидер КНР отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.

Лидер Китая назвал Путина самым близким другом

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выстраивает отношения с Россией по «новой модели», которая отличается от военных и политических союзов времен холодной войны. По его слова, суть этой модели - избегать конфронтаций и не выступать против других стран.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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