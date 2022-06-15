Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая.
В ходе разговора Си Цзиньпин отметил, что несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Он также добавил, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности. Председатель КНР также заявил о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине.
«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — сказал он.
Напомним, 15 июня лидер КНР отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выстраивает отношения с Россией по «новой модели», которая отличается от военных и политических союзов времен холодной войны. По его слова, суть этой модели - избегать конфронтаций и не выступать против других стран.