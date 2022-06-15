Макрон заявил о неизбежности переговоров Киева с Москвой

Киевские власти должны будут вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию.

BFM.RU 15 июня 2022

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией»,

— сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

URA.RU 15 июня 2022

Он подчеркнул, что именно президенту Украины и членам правительства нужно будет вести переговоры с Россией. А представителям европейских стран в этот момент будет необходимо присутствовать за столом переговоров, выступая гарантами безопасности.

FBM.RU 15 июня 2022

«Мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава, поэтому я никогда не разделял желание начать войну с Россией, а завтра ее уничтожить. Нет»,

– сказал Макрон. Политик заявил, что ждет, когда на Украине прекратится огонь – тогда можно начать переговоры.

РИА "ФЕДЕРАЛПРЕСС" 15 июня 2022

В ближайшее время в планах французского лидера посетить Молдову. И как говорилось ранее, не исключен визит на территорию Украины, но пока что точной даты посещения нет.