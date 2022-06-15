Вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке сорван

Вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке в первый день работы гуманитарного коридора сорван. Об этом сообщил журналистам начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

Фото: ТАСС ТАСС

LENTA.RU 15 июня 2022

Людям не сообщили об открытии коридора. «Ещё утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 года, он вышел один. Им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод. В данный момент движения никакого нет», — заявил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

ГОВОРИТ МОСКВА 15 июня 2022

Вывод гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке сорван обстрелами ВС Украины, эвакуация на данный момент невозможна. Об этом заявил в среду офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

ТАСС 15 июня 2022

Украинские силовики пытаются сорвать эвакуацию гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «На «Азоте» боевики пытаются сорвать эвакуацию!», — написал Мирошник в Telegram. Он рассказал, что с территории комбината боевики начали обстрелы из миномёта и танка.

RT НА РУССКОМ 15 июня 2022

«Украинская сторона полностью сорвала весь зеленый коридор. Все сорвалось по инициативе украинской стороны. Как только был организован коридор, он сразу подвергся обстрелу», - заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.