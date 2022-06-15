Вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке сорван

Вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке в первый день работы гуманитарного коридора сорван. Об этом сообщил журналистам начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин.
LENTA.RU 15 июня 2022
Людям не сообщили об открытии коридора. «Ещё утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 года, он вышел один. Им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод. В данный момент движения никакого нет», — заявил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.
ГОВОРИТ МОСКВА 15 июня 2022
Вывод гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке сорван обстрелами ВС Украины, эвакуация на данный момент невозможна. Об этом заявил в среду офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
ТАСС 15 июня 2022
Украинские силовики пытаются сорвать эвакуацию гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «На «Азоте» боевики пытаются сорвать эвакуацию!», — написал Мирошник в Telegram. Он рассказал, что с территории комбината боевики начали обстрелы из миномёта и танка.
RT НА РУССКОМ 15 июня 2022
«Украинская сторона полностью сорвала весь зеленый коридор. Все сорвалось по инициативе украинской стороны. Как только был организован коридор, он сразу подвергся обстрелу», - заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
ТК "ЗВЕЗДА" 15 июня 2022