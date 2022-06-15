Медведев усомнился в существовании Украины через два года

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение, что через два года нынешняя Украина будет существовать на политической карте мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В своем сообщении Медведев прокомментировал сообщение о том, что Киев хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный природный газ с оплатой поставки через 2 года. В противном случае, предстоящей зимой Украина замерзнет.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…», - написал политик.

Ранее появилась информация, что представители энергетического сектора Украины предлагают США «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики. Оно позволит обеспечить страну американским сжиженным природным газом, однако украинцы заплатят за него лишь через 2 года – после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.