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41 минуту назад

Медведев усомнился в существовании Украины на карте мира через два года

Елена Прошина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение, что через два года нынешняя Украина будет существовать на политической карте мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев усомнился в существовании Украины через два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем сообщении Медведев прокомментировал сообщение о том, что Киев хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный природный газ с оплатой поставки через 2 года. В противном случае, предстоящей зимой Украина замерзнет.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…», - написал политик.

Ранее появилась информация, что представители энергетического сектора Украины предлагают США «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики. Оно позволит обеспечить страну американским сжиженным природным газом, однако украинцы заплатят за него лишь через 2 года – после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

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Таким образом Киев рассчитывает получить 6 млрд куб. м СПГ. Предполагается, что газ будет поставляться в Европу, а уже затем на Украину через трубопровод, так как у страны нет своих терминалов.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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