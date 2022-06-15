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1 час назад

Медведев высказался о перспективах существования Украины на карте мира через два года

RT на русскомиещё 10

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что Украина по ленд-лизу хочет получить от США СПГ с оплатой поставки через два года.

Медведев высказался о перспективах существования Украины
Фото: РИА Новости / Екатерина ШтукинаРИА Новости / Екатерина Штукина

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…» — написал он в Telegram.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко сообщило, что Украина хочет заключить соглашение с Америкой, в соответствии с которым США будут поставлять Киеву сжиженный природный газ по ленд-лизу.

Политика,Юрий Витренко,Дмитрий Медведев,Нафтогаз,
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