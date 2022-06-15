В России назвали условие для вывоза зерна с Украины

Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РБК.

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«Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — назвала вице-премьер единственное условие.

Абрамченко отметила, что вывоз зерна из украинских портов невозможен, поскольку ВСУ заминировали акваторию. Кроме того, судоходству мешают несколько затопленных кораблей.

«Украина может разминировать порт Одессы и свободно вывозить оттуда продовольствие», — резюмировала политик.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Страны Запада обвиняли РФ в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, тогда как российские власти категорически отвергают подобные заявления.