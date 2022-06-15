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16 минут назад

Володин: смертную казнь в ДНР было бы правильно сохранить

ТАСС

Норму о смертной казни, которая действует в Донецкой Народной Республике, было бы правильно сохранить, особенно в условиях военного времени. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в среду.

Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идет о смертной казни", - отметил он.

Смертная казнь - заслуженная мера наказания в отношении тех, кто отдает приказы обстреливать мирных жителей и выполняет их, заявил Володин.

"Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддомы, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети", - указал политик.

По его мнению, те, "кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой".

"Смертная казнь - мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", - убежден Володин.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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