«Можно только ужаснуться»: Антонов ответил на слова Пентагона о РСЗО

Заявления военного ведомства США о поставах Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации и отсутствие устремлений к мирному урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

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«Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — заявил дипломат.

По его словам, заявления прозвучали накануне очередной встречи Вашингтона и союзников по военной поддержке Украине.

«Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», — отметил Антонов.

«В ходе многодневных обстрелов столицы ДНР гибнут мирные жители, снаряды попадают по роддому, городскому рынку и спальным районам. Там даже близко нет скоплений российских военных сил и средств. Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», - отметил посол.