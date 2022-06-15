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26 минут назад

Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РЗСО

Елена Прошина

Заявления военного ведомства США о поставах Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS демонстрируют готовность к эскалации ситуации и отсутствие устремлений к мирному урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

«Можно только ужаснуться»: Антонов ответил на слова Пентагона о РСЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — заявил дипломат.

По его словам, заявления прозвучали накануне очередной встречи Вашингтона и союзников по военной поддержке Украине.

«Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», — отметил Антонов.

«В ходе многодневных обстрелов столицы ДНР гибнут мирные жители, снаряды попадают по роддому, городскому рынку и спальным районам. Там даже близко нет скоплений российских военных сил и средств. Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», - отметил посол.

Ранее Соединенные Штаты одобрили поставки HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет использовать их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично пообещал, что Украина выполнит это требование.

Политика,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,Пентагон,
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