Для помощи россиянам за границей откроют специальные бюро

Министерство иностранных дел России предложило открыть за границей специальные сервисные бюро для решения консульских вопросов россиян. Об этом сообщает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МИД РФ по созданию за границей сервисных бюро, призванных упростить решение консульских вопросов россиян, рассказал Владимир Груздев «Известиям». По его словам, сотрудники бюро помогут правильно подготовить документы для подачи в консульство.

Отмечается, что список страны, где откроются сервисные бюро, будет утвержден внешнеполитическим ведомством. Чтобы исключить необходимость получения разрешения от иностранных властей сотрудники бюро не будут получать дипломатический статус, уточнил Груздев.