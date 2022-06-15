Президент США Джо Байден во время своего выступления в Филадельфии, посвященного формированию бюджета, перешел на крик. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Президент США, обсуждая формирование бюджета, заявил, что не хочет больше слышать «ложь о бездумных расходах».

Стоит отметить, что американцы тут же отреагировали в соцсетях на слова Байдена и напомнили о проблемах страны, подметил, что из-за его трат они не могут оплатить свои счета.