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1 час назад

Байден перешёл на крик во время выступления в Филадельфии. Видео

Александр Кузьмин

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Филадельфии, посвященного формированию бюджета, перешел на крик. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Президент США, обсуждая формирование бюджета, заявил, что не хочет больше слышать «ложь о бездумных расходах».

«Мы меняем жизнь людей!» — прокричал Байден.

Стоит отметить, что американцы тут же отреагировали в соцсетях на слова Байдена и напомнили о проблемах страны, подметил, что из-за его трат они не могут оплатить свои счета.

Политика,США,Видео,Джозеф Байден,
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