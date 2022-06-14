«Профессиональный либерал»: Рогозин раскритиковал Кудрина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отметил, что его возмутили «публичные враждебные заявления» руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о российской космической отрасли.
«Не первый раз вызывают удивление и возмущение публичные враждебные заявления Кудрина. Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», - заявил он.
Сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты оценил программу по развитию космической отрасли как наименее успешную.
При этом Кудрин привел в пример «как балансирующие, с хорошей динамикой» программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда».
Ранее Рогозин рассказал, что российский космический аппарат «Луна-25» запустят до конца сентября. Он отметил, что в корпорации надеются на то, что все пройдет успешно.