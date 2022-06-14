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1 час назад

«Профессиональный либерал»: Рогозин раскритиковал Кудрина

Алиса Селезнёва

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отметил, что его возмутили «публичные враждебные заявления» руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о российской космической отрасли.

«Профессиональный либерал»: Рогозин раскритиковал Кудрина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не первый раз вызывают удивление и возмущение публичные враждебные заявления Кудрина. Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», - заявил он.

Космический аппарат «Луна-25» отправили на испытания в вакуумной камере

Сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты оценил программу по развитию космической отрасли как наименее успешную.

При этом Кудрин привел в пример «как балансирующие, с хорошей динамикой» программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда».

Ранее Рогозин рассказал, что российский космический аппарат «Луна-25» запустят до конца сентября. Он отметил, что в корпорации надеются на то, что все пройдет успешно.

Политика,Алексей Кудрин,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,Счетная палата,
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