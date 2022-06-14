«Профессиональный либерал»: Рогозин раскритиковал Кудрина

«Не первый раз вызывают удивление и возмущение публичные враждебные заявления Кудрина. Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», - заявил он.