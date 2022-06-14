Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Украину колонией Запада, так как страна живет за счет кредитов западных стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чем), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», - написала Захарова.

По словам Захаровой, с 2014 года Украина напрямую продается западному капиталу. За этот период стране было предоставлено порядка $70,5 млрд. Из них $18,9 млрд – от Международного валютного фонда, $9,2 млрд - от Всемирного банка, $3,1 млрд – от Европейского банка реконструкции и развития.

По ее словам, на эти деньги можно было «новую страну насыпать в украинской акватории Черного моря». Она также добавила, что с момента начала спецоперации кредитование Украины уже превысило $15 млрд. Кроме того, Захарова подчеркнула, что министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать специальный орган, который будет заниматься вопросами «деколонизации» страны.

«Очень правильный шаг. Жаль, что запоздалый настолько же, насколько и бесполезный. Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретет», - написала политик.