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44 минуты назад

Захарова назвала Украину колонией Запада

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Украину колонией Запада, так как страна живет за счет кредитов западных стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чем), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», - написала Захарова.

По словам Захаровой, с 2014 года Украина напрямую продается западному капиталу. За этот период стране было предоставлено порядка $70,5 млрд. Из них $18,9 млрд – от Международного валютного фонда, $9,2 млрд - от Всемирного банка, $3,1 млрд – от Европейского банка реконструкции и развития.

По ее словам, на эти деньги можно было «новую страну насыпать в украинской акватории Черного моря». Она также добавила, что с момента начала спецоперации кредитование Украины уже превысило $15 млрд. Кроме того, Захарова подчеркнула, что министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать специальный орган, который будет заниматься вопросами «деколонизации» страны.

«Очень правильный шаг. Жаль, что запоздалый настолько же, насколько и бесполезный. Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретет», - написала политик.

Ранее первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что за последние три месяца США выделили на помощь Украине около $53,6 млрд. Это самая масштабная помощь, которую оказывала страна Европе со времен плана Маршалла. В ближайшее время США направят еще $1,5 млрд ежемесячно на поддержание работы правительства Украины.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,Европейский банк реконструкции и развития,Правительство Украины,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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