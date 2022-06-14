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57 минут назад

Захарова назвала Украину колонией Запада из-за кредитов Киева

Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова назвала Украину колонией Запада из-за кредитов Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский... не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило её в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», — написала она в Telegram.

Дипломат напомнила, что со времён госпереворота в Киеве, а именно, с февраля 2014 года по декабрь 2021 года, Украине предоставили около $70,5 млрд. Из них $18,9 по линии МВФ, Всемирного банка (ВБ) — $9,2 млрд, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — $3,1 млрд.

После начала спецоперации объём финансирования Украины Западом с февраля по май 2022 года уже превысил $15 млрд.

Захарова отметила, что ранее в Минкультуры Украины инициировали создание спецсовета, который будет заниматься «вопросами деколонизации» страны.

«Очень правильный шаг. Жаль, что запоздалый настолько же, насколько и бесполезный. Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретёт», — заключила дипломат.

В конце мая Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Европейский банк реконструкции и развития,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ЕС,
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