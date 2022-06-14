В Кремле высказались об обстрелах ВСУ Луганска и Донецка

В Кремле назвали варварскими обстрелы ВСУ по гражданским объектам Донецка. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обстрелы стали интенсивнее. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские! Мы за последние дни были свидетелями интенсификации этих обстрелов», - сказал Песков.

Он также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об оказании дополнительной помощи от РФ в связи с участившимися обстрелами.

«В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции. Но здесь я хочу напомнить одно, то, о чем говорил наш президент. Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке», - сказала Песков.

Напомним, в последние дни участились атаки на Донецкую и Луганскую народные республики со стороны ВСУ. Так, за последние сутки Донецк обстреляли почти во всех районах. В общей сложности за сутки солдаты ВСУ 80 раз обстреляли территорию республики, выпустив 620 боеприпасов.