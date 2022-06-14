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1 час назад

В российских школах могут появиться уроки трезвости

Говорит Москваиещё 3

С инициативой выступил депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Я предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, а в вузах новую дисциплину «собриологию» — науку об отрезвлении общества», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Он пояснил, что считает катастрофическим «положение в антиалкогольной политике государства».

Тему борьбы с алкоголизацией населения Бурляев ранее поднял на пленарном заседании Госдумы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил проверить исполнение закона о запрете продажи алкоголя возле школ. Соответствующее поручение было дано комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Политика,Видео,Николай Бурляев,Вячеслав Володин,Госдума,
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