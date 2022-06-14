С инициативой выступил депутат Госдумы Николай Бурляев.
«Я предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, а в вузах новую дисциплину «собриологию» — науку об отрезвлении общества», — заявил парламентарий в беседе с RT.
Он пояснил, что считает катастрофическим «положение в антиалкогольной политике государства».
Тему борьбы с алкоголизацией населения Бурляев ранее поднял на пленарном заседании Госдумы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил проверить исполнение закона о запрете продажи алкоголя возле школ. Соответствующее поручение было дано комитету по безопасности и противодействию коррупции.