«Эта карта, замечательно вышитая руками таких замечательных мастериц, займет свое достойное место. Только боюсь, что — хорошо, что там осталось место — надо будет довышить кое-что», — заявила Матвиенко.

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко ранее заявил, что интеграция Донецкой народной республики и России уже начата. По его словам, восстановить Мариуполь помогают Тульская и Московская области, Москва и другие российские регионы.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что референдумы о присоединении к РФ могут состояться в Донбассе, Херсоне и Запорожье в течение года, мнение западных стран при этом не имеет значения. А глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что данные регионы могут войти в состав России уже в июле.