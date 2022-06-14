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52 минуты назад

Матвиенко захотела дополнить подаренную ей карту России

Газета.Ruиещё 1

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила в подарок от главы Чувашской республики Олега Николаева вышитую карту Российской Федерации, в создании которой участвовало более 200 мастеров. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Матвиенко поблагодарила Николаева за подарок и отметила, что карту еще предстоит дополнить.

«Эта карта, замечательно вышитая руками таких замечательных мастериц, займет свое достойное место. Только боюсь, что — хорошо, что там осталось место — надо будет довышить кое-что», — заявила Матвиенко.

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко ранее заявил, что интеграция Донецкой народной республики и России уже начата. По его словам, восстановить Мариуполь помогают Тульская и Московская области, Москва и другие российские регионы.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что референдумы о присоединении к РФ могут состояться в Донбассе, Херсоне и Запорожье в течение года, мнение западных стран при этом не имеет значения. А глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что данные регионы могут войти в состав России уже в июле.

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