Кремль ответил на решение ЕСПЧ по закону об иноагентах

Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсаций лицам и организациям, признанным иноагентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о вердикте ЕСПЧ по российскому закону об иностранных агентах, представитель Кремля напомнил о документе, который ранее был подписан президентом и позволяет не исполнять постановления европейского судебного органа.
11 июня Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Согласно документу, решения европейского суда перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судебных органов.