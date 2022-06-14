В Херсонской области назвали регион безвозвратно российским

«Мы уже безвозвратно Российская Федерация. Об этом нужно помнить, перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо», — сказал Стремоусов в видеообращении к местным жителям.