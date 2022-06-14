В Херсонской области назвали регион безвозвратно российским

Херсонская область фактически уже стала регионом России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.
«Мы уже безвозвратно Российская Федерация. Об этом нужно помнить, перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо», — сказал Стремоусов в видеообращении к местным жителям.
Он отметил, что Херсонская область — благодатный край, который освободили практически без единого выстрела, большого количества жертв и разрушений.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Ранее регионы уже объявляли о планах стать субъектами Российской Федерации. Там началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление экономически-торговых связей с Крымом.