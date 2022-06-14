Матвиенко поздравила жителей Севастополя с днем основания города

"Поздравляю вас и всех жителей города Севастополя с Днем основания города Севастополя. Город всегда играл важную роль в социально-экономическом и культурном развитии нашего государства, укреплении его южных рубежей и обеспечении безопасности. В годы Великой Отечественной войны севастопольцы вместе со всеми жителями страны на полях сражений и в тылу ценой неимоверных усилий, потерь и лишений ковали долгожданную Победу", - говорится в тексте телеграммы на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева и председателя Законодательного собрания города Владимира Немцева.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Севастополь основан в 1783 году на берегу Ахтиарской (сейчас - Севастопольской) бухты как главная база Черноморского флота. Город серьезно пострадал во время Первой и Второй оборон (в годы Крымской войны 1853-1856 годов и в годы Великой Отечественной войны), каждая из них длилась несколько месяцев, в течение которых город подвергался массированным бомбардировкам.