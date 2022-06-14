В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не собирается уходить в отпуск. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

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«Нет, пока об этом речь не идет», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказывал, что во время майских праздников Путин работал. По его словам, тогда глава государства провел ряд встреч, однако публичных мероприятий в этот период не было.

Напомним, за время своей работы на высших государственных постах Путин редко брал отпуск и тот ограничивался несколькими днями. В частности, пресс-служба президента делилась кадрами его поездок по Сибири.