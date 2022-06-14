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25 минут назад

В Кремле оценили ситуацию в России фразой «нет худа без добра»

Lenta.ru

Россия сейчас находится в нелегкой ситуации — это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными государствами. Об этом, оценивая обстановку в стране, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

В Кремле оценили ситуацию в России фразой «нет худа без добра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны. Но нет худа без добра», — сказал пресс-секретарь президента.

Он указал на ослабление роли доллара и евро, а также резервных валют.

Кремль заявил об отсутствии объективных причин для дефолта в России

Ранее Песков заявлял, что Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом. Он также указал на то, что Россия в настоящее время находится в условиях «идеального шторма» и момента истины, подчеркнув, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, то оно теряет суверенитет.

Политика,Дмитрий Песков,
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