В Госдуме захотели оспорить независимость трех европейских стран

«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО (в частности, Эстонии). Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — отметил он в интервью радио Sputnik Латвия.