В Госдуме захотели оспорить независимость трех европейских стран

Три соседние с Россией страны — Эстония, Латвия и Украина — могут лишиться независимости. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.
«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО (в частности, Эстонии). Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — отметил он в интервью радио Sputnik Латвия.
Речь идет о том, чтобы отозвать признание независимости этих стран. По мнению чиновника, во времена СССР государства получили независимость незаконно.