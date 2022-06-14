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1 час назад

В Госдуме хотят оспорить независимость трех европейских стран

Ura.Ru

Три соседние с Россией страны — Эстония, Латвия и Украина — могут лишиться независимости. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

В Госдуме захотели оспорить независимость трех европейских стран
Фото: ТАССТАСС

«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО (в частности, Эстонии). Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — отметил он в интервью радио Sputnik Латвия.

Речь идет о том, чтобы отозвать признание независимости этих стран. По мнению чиновника, во времена СССР государства получили независимость незаконно.

Политика,Евгений Федоров,НАТО,Госдума,
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