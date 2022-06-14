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14 минут назад

"Нет худа без добра": Песков описал нынешнюю ситуацию в России

Елена Прошина

Россия в настоящее время вынуждена иметь дело со множеством проблем, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС.

"Нет худа без добра": Песков описал нынешнюю ситуацию в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, РФ сейчас находится в нелегкой, скорее даже тяжелой ситуации в связи с «беспрецедентной экономической войной», которая началась после ввода антироссийских санкций.

«Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что постепенно роль резервных валют ослабевает, курсы доллара и евро стремятся вниз, а многие страны теряют доверие к финансовым и юридическим системам. Он подчеркнул, что никто не захочет вкладывать деньги в экономику страны, которая потом может эти деньги отобрать.

Песков считает, что подобные действия со стороны США и Евросоюза подрывают доверие других стран к Западу, и они начинают искать альтернативы. По его словам, этот процесс «уже запущен и идет по всему миру».

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,
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