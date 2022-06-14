В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Президент России Владимир Путин пока не собирается брать отпуск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

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«Нет, пока об этом речь не идет», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о его отпуске.

Ранее Песков рассказывал, что Путин работал во время майских праздников. По его словам, тогда глава государства провел ряд встреч, при этом публичных мероприятий в этот период не проходило.