В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Президент России Владимир Путин пока не собирается брать отпуск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«Нет, пока об этом речь не идет», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о его отпуске.
Ранее Песков рассказывал, что Путин работал во время майских праздников. По его словам, тогда глава государства провел ряд встреч, при этом публичных мероприятий в этот период не проходило.
Прошлым летом у Путина также не было полноценного отпуска. Как сообщил Песков, президент не может отдохнуть больше, чем несколько дней, из-за регулярных рабочих мероприятий.