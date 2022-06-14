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27 минут назад

В Кремле напомнили слова Путина о суверенности России

Lenta.ruиещё 6

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил слова президента Владимира Путина о том, что суверенность России не означает изоляцию страны.

В Кремле напомнили о важной оговорке Путина
Фото: ReutersReuters

Песков: санкции возвращаются Западу бумерангом

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что во время подготовки форума российский лидер встречался с молодыми специалистами и говорил о суверенности — технологической, производственной, промышленной, торговой и так далее.

«Президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля назвал бесперспективной и невозможной попытку с помощью санкций вытолкнуть Россию из международной жизни. Он добавил, что Москва намерена сохранить различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжить торговлю, инвестиции и производство.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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