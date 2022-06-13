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21 минуту назад

В России рассказали о крупнейшем провале Меркель

Илья Родин

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что сертификация трубопровода «Северный поток – 2» была прекращена из-за украинской политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Он подчеркнул, что это стало ее крупнейшим провалом на посту главы ФРГ.

В России заявили о крупнейшем провале Меркель
Фото: ТАССТАСС

«Меркель, безусловно, несет ответственность за нынешний кризис. Втягивая Украину в евроинтеграцию, противопоставляя ее России, прямо поддерживая Майдан и - косвенно - радикальные антироссийские силы на Украине, она обязана была думать о том, какими последствиями чревато такое развитие событий», - уточнил Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что ей не следовало «вести т.н. диалог и безрезультатные беседы с Москвой, всецело стоя на стороне Киева».

Меркель прервала молчание по ситуации на Украине

Он полагает, что «детище Меркель - «Северный поток-2», в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве». По его мнению, это «был ее самый крупный провал - с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».

Пушков ранее раскритиковал высказывания главы Украины Владимира Зеленского о речи экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой он призвал к диалогу с Россией. Сенатор сказал, что украинский президент «выпал из реального времени».

Политика,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,Алексей Пушков,
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