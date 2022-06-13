В МИД РФ охарактеризовали роль Франции в мире

Самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексея Парамонова .

«Мы все отчетливее видим, как самостоятельная роль Франции в многополярном мире, ее прежде особый, неповторимый голос в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам размывается, а зачастую и полностью теряется в хоре чужих голосов», — заявил дипломат.

Парамонова считает, что Париж не готов прислушиваться к многолетним предупреждениям российских властей о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов.

«Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе», — добавил дипломат.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Россию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Глава государства напомнил, что с декабря 2021 года провел в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным более 100 часов.