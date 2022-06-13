РФ оценила отношения с Канадой

«Мы практически ежедневно находимся в контакте, у нас есть очень много вопросов повседневной повестки и практических сюжетов, которые требуют решений. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнерами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД все проходит в нормальном профессиональном режиме. Мы с большим удовлетворением оцениваем качество наших контактов. МИД Канады — профессиональная служба со своими традициями», — сообщил Степанов.