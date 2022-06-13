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44 минуты назад

Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой

Елена Прошина

Россия удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания министра иностранных дел этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

РФ оценила отношения с Канадой
Фото: ReutersReuters

«Мы практически ежедневно находимся в контакте, у нас есть очень много вопросов повседневной повестки и практических сюжетов, которые требуют решений. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнерами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД все проходит в нормальном профессиональном режиме. Мы с большим удовлетворением оцениваем качество наших контактов. МИД Канады — профессиональная служба со своими традициями», — сообщил Степанов.

Так дипломат прокомментировал осудительное заявление главы канадского МИД Жоли, назвавшей ранее неприемлемым посещение представителем ее ведомства приема в посольстве РФ по случаю Дня России. Посол отметил, что «карьерные дипломаты понимают, что работать надо всегда».

«Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой», — добавил глава российской дипмиссии в Оттаве.

Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым посещение представителем ведомства приема в российском посольстве по случаю Дня России.

Ранее посольство РФ в Оттаве сообщило, что на приеме были представители общественности и МИД Канады. «Это неприемлемо. Ни один канадский представитель не должен посещать мероприятие, которое проводится в российском посольстве. Ни один канадский представитель больше не будет посещать подобные мероприятия», — написала Жоли в Twitter.

Политика,Мелани Жоли,Олег Степанов,
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