Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации" и государственных премий РФ в Георгиевском зале Кремля в Москве в субботу. Церемония прошла в рамках празднования Дня России.
Государственные премии были вручены в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности.
"Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали нам наши предки", - сказал глава государства.
Путин добавил, что вековые традиции, нравственные ценности и духовные устои России "обладают великой силой".