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18 минут назад

Путин рассказал, кем были его предки

Мир24

Предки Владимира Путина были вначале простыми крестьянами, а после – рабочими. Об этом президент России сказал на церемонии вручения государственных наград.

Во время церемонии режиссер Никита Михалков рассказал, что один из его предков был хранителем печати при первом правителе из династии Романовых. На эту историю обратил внимание российский президент. По его словам, с того же время можно проследить, кем были его предки.

«Примерно с этого же времени документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими», – заявил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. Он отметил, что этот праздник наполнен гордостью за историю страны и верой в ее будущее.

Политика,Видео,Никита Михалков,Владимир Путин,
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