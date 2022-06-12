Путин рассказал, кем были его предки

Предки Владимира Путина были вначале простыми крестьянами, а после – рабочими. Об этом президент России сказал на церемонии вручения государственных наград.

Во время церемонии режиссер Никита Михалков рассказал, что один из его предков был хранителем печати при первом правителе из династии Романовых. На эту историю обратил внимание российский президент. По его словам, с того же время можно проследить, кем были его предки.