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21 минуту назад

Нарышкин прокомментировал попытки стран Запада "отменить" Россию

ТАСС

Любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада "отменить Россию" лишь выдают их маниакальную веру, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам. Об этом заявил в субботу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия масштабного выставочного проекта "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить" в Государственном центральном музее современной истории России.

Нарышкин прокомментировал попытки стран Запада "отменить" Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому - тысячелетняя история России. России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества", - сказал он.

Политика,Дмитрий Донской,Петр Столыпин,Георгий Жуков,Юрий Гагарин,Александр Невский,Сергей Нарышкин,СВР России,
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