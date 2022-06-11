Нарышкин прокомментировал попытки стран Запада "отменить" Россию

"Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому - тысячелетняя история России. России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих других выдающихся сыновей и дочерей нашего отечества", - сказал он.