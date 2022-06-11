В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
50 минут назад

Россия заявила о тупике в политическом диалоге с США

Lenta.ruиещё 1

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли критической точки, политический диалог зашел в тупик. Его слова приводит ТАСС.

Россия заявила о тупике в политическом диалоге с США
Фото: ТАССТАСС

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — сказал Антонов, добавив, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик».

Ранее Антонов заявил, что диалог России и США находится на беспрецедентно низком уровне.

«Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что во многом общение сторон сведено лишь к обсуждению технических проблем.

Политика,Анатолий Антонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители