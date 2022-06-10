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34 минуты назад

Лидер ЛДПР представил 3D-мэппинг-акцию в поддержку площади Донецкой народной республики

ТАССиещё 1

Активисты ЛДПР вечером в пятницу провели акцию с использованием световой проекции в поддержку ожидаемого переименования площади у посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики (ДНР).

Лидер ЛДПР представил 3D-мэппинг-акцию в поддержку площади Донецкой народной республики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы находимся на Красной Пресне, в центре Москвы, в двух шагах от посольства Соединенных Штатов Америки и еще ближе - к Дому правительства Российской Федерации. Отныне и навсегда эта площадь будет именоваться площадью Донецкой Народной Республики", - сказал председатель партии Леонид Слуцкий в ходе акции.

Ранее в среду на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что москвичи проголосовали за наименование территории у посольства США площадью ДНР. Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учетной записью на mos.ru, свое мнение высказали 278 684 человека. В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.

Депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса 18 мая. Одновременно в правительство Москвы поступили обращения горожан с различными вариантами названия, поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование.

Политика,Мосгордума,ЛДПР,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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