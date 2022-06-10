Лидер ЛДПР представил 3D-мэппинг-акцию в поддержку площади Донецкой народной республики

"Мы находимся на Красной Пресне, в центре Москвы, в двух шагах от посольства Соединенных Штатов Америки и еще ближе - к Дому правительства Российской Федерации . Отныне и навсегда эта площадь будет именоваться площадью Донецкой Народной Республики", - сказал председатель партии Леонид Слуцкий в ходе акции.

Ранее в среду на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что москвичи проголосовали за наименование территории у посольства США площадью ДНР. Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учетной записью на mos.ru, свое мнение высказали 278 684 человека. В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.