Россия вышла из Всемирной туристской организации

В апреле Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило, что Россия выйдет из Всемирной туристской организации (UNWTO), объяснив это тем, что по инициативе генерального секретаря организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO. В министерстве подчеркивали, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания.