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24 минуты назад

Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации

Газета.Ruиещё 9

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристической организации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Россия вышла из Всемирной туристской организации
Фото: ТАССТАСС

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в распоряжении.

В апреле Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило, что Россия выйдет из Всемирной туристской организации (UNWTO), объяснив это тем, что по инициативе генерального секретаря организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO. В министерстве подчеркивали, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания.

Политика,Михаил Мишустин,МИД России,ЕС,
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