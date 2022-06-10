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36 минут назад

Кадыров обратился к украинцам в стихах

Lenta.ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам в стихах и призвал противостоять националистическому движению Степана Бандеры. Свое творчество политик зачитал в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Кадыров обратился к украинцам в стихах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина, Украина! В чем же прячется подвох? / Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох. / И теперь тобою рулят маской ложного добра, / Те, что жгли ТараТараса Бульбу на порогах у Днепра», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что украинский народ не является вражеским российскому, поскольку их объединяет общая история, включая борьбу против гитлеровской Германии, а также общее будущее без национализма.

«Украина, родная матерь, позови своих сынов, чтобы с нами как когда-то они брали Киев вновь», — добавил он.

Также Кадыров сказал о том, как Запад разлучает братские народы, и в подписи к видео задал риторический вопрос: «Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас?»

Ранее Кадыров объяснил страх Европы затрагивать тему Великой Отечественной войны. По его мнению, тему ВОВ боятся затрагивать, потому что «в 1941 году на СССР напала не только Германия», но и «вся остальная Европа, за исключением сербов и греков».

Степан Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую на Западной Украине. Тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, в октябре 1959 года он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

Политика,Богдан Сташинский,Тарас Бульба,Степан Бандера,Рамзан Кадыров,
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