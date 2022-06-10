«Мало половин»: Захарова ответила Байдену словами из песни Бузовой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание президента США Джо Байдена о том, что Западное полушарие станет самым демократичным в ближайшие десять лет. В своем Telegram-канале она задалась вопросом сколько всего на планете «этих полушарий».

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«Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие имеет все шансы стать самым демократичным и уже сейчас опережает по числу демократий "все остальные полушария". Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — написала она.

Напомним, что ранее итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой. Журналист телеканала La7 находился на связи с римской студией из Москвы и после окончания разговора по Skype участники программы заметили, что с журналистом что-то происходит.