Путин вручил орден Дружбы новому президенту Туркмении

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Кремле лично вручил новому президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову орден Дружбы. Глава российского государства подписал соответствующий указ в мае.
Бердымухамедов удостоен награды "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном".
В пятницу лидеры проводят переговоры в Кремле. Нынешний визит стал для Бердымухамедова первой зарубежной официальной поездкой на посту президента Туркмении.
15 марта 2022 года ЦИК Туркмении сообщил, что на досрочных президентских выборах, состоявшихся 12 марта, победу одержал Бердымухамедов, за которого проголосовали 72,97% избирателей. Ранее страну возглавлял его отец Гурбангулы Бердымухамедов.