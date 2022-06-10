Путин вручил орден Дружбы новому президенту Туркмении

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Кремле лично вручил новому президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову орден Дружбы. Глава российского государства подписал соответствующий указ в мае.

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Бердымухамедов удостоен награды "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном".

В пятницу лидеры проводят переговоры в Кремле. Нынешний визит стал для Бердымухамедова первой зарубежной официальной поездкой на посту президента Туркмении.